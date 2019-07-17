‘Rusya MH17 uçağı ile ilgili soruşturma ve davanın objektif olmadığı görüşünde’

Moskova’nın bu konuda birlikte çalışmayı önerdiğini hatırlatan Peskov, ancak kendisine böyle bir olanak tanınmadığını vurguladı.
Kremlin Sözcüsü, “Hollanda’da yürütülen soruşturma ve davaya yönelik tutumumuz iyi bilinmekte, biz bu soruşturmayı objektif olarak görmüyoruz. Rusya daha ilk başta bu korkunç trajediden sorumlu olanların tespit edilmesi için birlikte çalışmayı ve soruşturmaya katılmayı önermişti. Rusya’ya böyle bir olanak sağlanmadı, bu nedenle ülkemizin katılmadığı bu soruşturmanın neticesini objektif olarak kabul edemeyiz” diye konuştu.
Peskov, Rus tarafının bu konudaki tutumunda değişen herhangi bir şeyin olmadığını da sözlerine ekledi.
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