Donbass’ta yaşanan MH17 trajedisinin 5. yıldönümü

MH17 seferini yapan Malezya Havayolları’na ait uçak, 17 Temmuz 2014’te Ukrayna’nın doğusunda düşmüş ve 298 kişiye mezar olmuştu.

Trajedinin hemen ardından Kiev, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kaza ile herhangi bir alakası bulunmadığını açıklamıştı. Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Başbakanı Aleksandr Boroday ise direnişçilerin elinde uçağı düşürebilecek hava savunma sistemlerinin olmadığını duyurmuştu. Boroday, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin, uluslararası kuruluşların uzmanlarının kaza yerinde çalışabilmeleri için Kiev ile insani ateşkes anlaşması yapacağını belirtmişti.

Diğer yandan Donetsk Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Andrey Purgin bir açıklama yaparak, uçağın ‘kara kutularının’ Moskova’ya teslim edileceğini duyurmuş, ancak Rusya Boeing’e ait kayıt cihazlarını kabul etmemişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘kara kutuların’ deşifre işlemlerinin Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından yapılması gerektiğini vurgulamıştı.

Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri kurumlara, bu suç olayının soruşturulmasına her türlü yardımda bulunmaları için gerekli talimatları vermişti. Putin, “Olayın objektif tablosunun hem kamuoyumuza, hem de Ukrayna ve kamuoyuna mal olması için bize bağlı olan her şeyi yapacağız” demişti.

Washington’dan yapılan açıklamada uçağın düşürüldüğü belirtilmişti. Dönemin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, olayın bir kaza olmadığını kaydetmişti. Amerikan medyasının haberlerine göre Barack Obama yönetimi, Ukrayna’ın ‘o bölgede uçak düşürecek olanağı ve hatta motifi bile olmadığını’ net bir dille ifade etmişti.

Uçak kazasından birkaç gün sonra ABD’li yetkililer, Kiev’in versiyonunu teyit eder türden verilerin yayınlanacağını duyurdu. Amerikan istihbaratı uydulardan alınan görüntüleri, telsiz kayıtlarını ve sosyal ağlardaki bilgileri servis edecekti. Ancak Amerikan gizli servisleri, daha önce duyurulan kanıtları yayınlamak için yıllardır hiç te aceleci davranmıyor.

Kaza ile ilgili ilk versiyon Kiev tarafından hızlı bir şekilde sunulmuştu. Boeing’in düştüğünü duyuran haberden 2 saat sonra Ukrayna İçişleri Bakanı danışmanı Anton Geraşenko, tüm detayları ‘açığa çıkarmıştı’. BUK füze sistemi hakkında ilk konuşmaya başlayan ve olaydan Rusya ve direnişçileri sorumlu tutan yine bu kişiydi.

Donetsk Halk Cumhuriyeti yönetimi ise Boeing’in Ukrayna ordusunun uçaksavar birlikleri tarafından vurulduğunu ileri sürmüştü. Başbakan Andrey Purgin’in açıklamasına göre Ukraynalı askerler, Malezya Havayolları’na ait uçağı, Rusya’ya ait casus uçak olduğunu sanarak düşürmüş olabilirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma hala devam ediyor. 2016’da Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), uçağı düşüren BUK uçaksavar füze sisteminin Ukrayna’ya Rusya’dan getirildiğini ileri sürmüştü. JIT’in sonuçlarını dayandırdığı bilgiler ise sosyal ağlardan elde edilmişti.

Geçen aysa Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, hızlı ve objektif soruşturmaya ilgi duyan taraf olarak JIT’in çalışmalarından memnuniyetsizliğini dile getirdi. JIT’in vardığı sonuçların siyasi motifler taşıdığına dikkat çeken Muhammed, “Çok üzgünüz, çünkü başından beri Rusya’yı yanlışla ilgili suçlamak siyasi bir konuya dönüştü. Daha inceleme yapmamışlarken dahi ‘Rusya’ dediler. Şimdi de kanıtları olduğunu söylüyorlar. Bizim için bunu kabul etmek çok zor” açıklamasında bulundu.

Moskova birçok kez Rusya’ya yöneltilen suçlamaların kanıtlara dayandırılmadığını dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı sürekli olarak, JIT’in haksız açıklamalarının kanıtlarla desteklenmediğini ve Moskova’nın soruşturmaya gerekli tüm yardımları yapmaya hazır olduğunu hatırlatıyor.