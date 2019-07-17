Rusya: AB’nin Türkiye’ye tek taraflı yaptırımlarını desteklemiyoruz

Zaharova, bugünkü basın brifinginde, “Yaptırım baskısının bir araç olmadığından hareket ediyoruz. Gerçi bu maalesef artık günümüz uluslararası ilişkilerinin bir faktörü. Ama kesinlikle diplomasi cephaneliğinden değildir ve kesinlikle uluslararası politikanın temelinde yer almamalı” ifadelerini kullandı.
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Zaharova, BM Güvenlik Konseyi’nin izni olmayan her türlü yaptırım etkinliğine “son derece olumsuz” yaklaştıklarını ve tek taraflı adımları kabul edilemez gördüklerini de sözlerine ekledi.
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