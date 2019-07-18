Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Reuters'in İdlib iddiasına yanıt: Yalan haber

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus kara birliklerinin ve özel kuvvetlerinin İdlib'deki çatışmalara katıldığına dair Reuters'ta yer alan iddiaları tekzip etti.

Reuters'in iddiasını yalan haber olarak niteleyen Savunma Bakanlığı, önceden ve şu anda hiçbir Rus kara birliğinin Suriye'de bulunmadığının altını çizdi.

Türkiye'yle imzalanan mutabakat uyarınca İdlib gerilimi azaltma bölgesinde sadece Rus askeri polisinin görev yaptığı gözlem noktaları bulunduğunu belirten bakanlık, Rus askeri polislerin Türk meslektaşlarıyla ateşkesi gözlediğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Eylül'de Soçi'de yaptıkları görüşmede İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurulması konusunda mutabakata varmıştı.