Rusya'nın Washington Büyükelçisi: ABD Rus diplomatlara karşı bir ‘vize savaşı’ başlattı

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin Rus diplomatlara karşı bir ‘vize savaşı’ başlattığını ve bu durumdan Rusya’daki ABD’li diplomatların da zarar gördüğünü dile getirdi.

Antonov’a göre, Rus diplomatlara karşı yürütülen ‘vize savaşı’, geçtiğimiz nisan ayında ABD’li yetkililerin 60 Rus diplomatı aileleriyle birlikte sınır dışı etmesiyle başladı.

Büyükelçi, “ABD kanadı diplomat, yönetici ve teknik çalışanlarımıza vize vermeyi bıraktı; bunun yerine değiş tokuş sitemine geçti. Yeni düzende ABD’den vize almak isteyen her Rus diplomat için, Rusya’nın da bir ABD’li diplomata vize vermesi gerekiyor. Aynı durum yönetici ve teknik çalışanlarımız için de geçerli” dedi.

Bunun ABD’lilerin kararı olduğunu belirten Antonov, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’ndeki meslektaşlarının da kendileri ile aynı sorunlarla karşı karşıya kaldığından emin olduğunu ifade etti.

Büyükelçi, uygulanan yaptırımların öğretmenler, aşçılar, bahçıvanlar ve şoförler gibi pek çok meslek grubunu da etkilemekte olduğunu dile getirdi. Antonov görevli çalışanlara yönelik ‘vize takası’ konusu ile ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı’na birçok kez başvuruda bulunduğunu, farklı bir çözüm teklif ettiğini, idari ve teknik personelin bu ‘takas sisteminden’ çıkarılmasını istediğini söylediğini aktardı. Ancak açıklamasına göre, buna karşılık ABD’li çalışanlara vize verilmesinin istendiği, Rus görevlilerle ilgili meselenin de sonbahardan evvel görüşülemeyeceği yanıtını aldı.

Antonov, “ABD ile normal ve sağlıklı ilişkiler kurma, vize sorunu ile ilgili normal bir durum arayışı içindeyiz. Biz ABD’li öğretmenlere hemen yarın vize vermeye hazırız. Ancak ABD de bunun karşılığını verecek mi? Cevabını bilemiyoruz” dedi.

Ayrıca Antonov, New York Times gazetesinin yaptığı ‘Rusya, Moskova’daki Anglo-Amerikan okullarının öğretmenlerine vize vermedi’ haberini de yalanladı ve tek bir vize reddinin dahi yapılmadığını söyledi. Bu tür haberlerin baskı amaçlı olduğunu düşünen Büyükelçi, “Bu dürüstçe ve doğru değil. Rusya üzerinde baskı kurma politikasının sonuç vermesi mümkün değil” dedi.

Aynı zamanda yönetici ve teknik çalışanların ülkelere giriş çıkışı konusundaki belirsizliğin, hem Rusya hem de ABD kanadını zora soktuğunu belirtti ve ekledi: “Bu bu popülist sloganlardan, birbirimizi iğnelemekten kaçınıp somut işlerle uğraşmalı, ikili ilişkileri düzeltmeye yönelik çözümlere gitmeliyiz.”