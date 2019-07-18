Rusya: Türkiye, kaçakçılıkla mücadele için elektronik kontrol sistemlerinin birleştirilmesine ilgi duyuyor

Rosselhoznadzor temsilcileri bugün, Dünya Ticaret Örgütü Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri Komitesi’nin 75. toplantısı sırasında, Türkiye Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileriyle görüştü.

Görüşmede, Türkiye’den Rusya’ya kümes hayvanı ve ürünleri, süt ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünlerinin teslimatı ile ilgili sorunlar ele alındı.

Rosselhoznadzor temsilcileri ayrıca Rusya’dan Türkiye’ye kümes hayvanı ve küçükbaş hayvan eti, at eti ve süt ürünlerinin teslimatı ile ilgili sorular sordu.

Taraflar, hayvansal ürünler ticareti alanındaki işbirliğini sürdürme konusunda anlaştı.