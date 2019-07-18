Lavrov'dan İdlib değerlendirmesi: Aşırılık yanlısı militanların varlığına sonsuza kadar tahammül edemeyiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin İdlib bölgesinde faaliyet gösteren militanlara karşı mücadeleyle ilgili olarak sivillere zarar vermeyecek çözümlerin arandığını belirtti.

Alman Rheinische Post gazetesine konuşan Lavrov, “Gerilimi azaltma bölgesinin oluşturulduğu İdlib’de, El-Kaide bağlantılı on binlerce aşırılık yanlısı militanın varlığına sonsuza kadar tahammül edemeyiz. Bununla birlikte, sivillere zarar vermeyecek çözüm bulmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Suriye’deki terör ocağının ortadan kaldırılmasının Avrupa’nın da çıkarına olduğunu söyleyen Lavrov, “Çünkü bu bölgeden kaynaklanan terör tehdidi seviyesini indirir, göçmen akışını azaltır” diye ekledi.