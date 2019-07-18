Lavrov'dan İdlib değerlendirmesi: Aşırılık yanlısı militanların varlığına sonsuza kadar tahammül edemeyiz

Alman Rheinische Post gazetesine konuşan Lavrov, “Gerilimi azaltma bölgesinin oluşturulduğu İdlib’de, El-Kaide bağlantılı on binlerce aşırılık yanlısı militanın varlığına sonsuza kadar tahammül edemeyiz. Bununla birlikte, sivillere zarar vermeyecek çözüm bulmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
© Sputnik / Ramil Sitdikov
Suriye’deki terör ocağının ortadan kaldırılmasının Avrupa’nın da çıkarına olduğunu söyleyen Lavrov, “Çünkü bu bölgeden kaynaklanan terör tehdidi seviyesini indirir, göçmen akışını azaltır” diye ekledi.
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