Rus Senatör Kosaçev: Trump, Erdoğan'ın çok katı tutumuyla karşı karşıya

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Kosaçev, Russia Today (RT) televizyonuna açıklamasında, Trump’ın, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımıyla ilgili olarak "Şu anda yaptırım düşünmüyoruz" açıklamasını değerlendirdi.

Kosaçev, "ABD Başkanı’nın eylemleri hakkında tahminlerde bulunmak çok zor, o sıkça tutarsız davranıyor. Ama bu kararında belli bir mantık görüyorum. Trump, onun için beklenmedik bir şekilde, Türk yönetimi ve şahsen Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan’ın çok katı tutumuyla karşı karşıya kaldı" dedi.

Trump’ın, ABD’nin herkesle üstün pozisyondan konuştuğuna alışık olduğunu söyleyen Rus Senatör, yorumunu şöyle sürdürdü:

"Türk lider ise eğer Washington Ankara’ya yönelik müttefik gibi hareket etmeye hazır değilse Ankara’nın da bunu yapmayacağını ortaya koydu. Bu, Trump için tamamen yeni bir durum, kafası karışık, nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Bu yüzden böyle bir mola alındı. Yine de bunun, ABD-Türkiye ilişkilerinde son karar olmadığını düşünüyorum."