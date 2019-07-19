Çijov: ABD Türkiye'ye yaptırım uygularsa Kıbrıs sorunu derinleşir

Çijov, Sputnik'e verdiği demeçte S-400 füze sistemleri nedeniyle ABD'nin aldığı Türkiye'ye yaptırım uygulama kararını ve Doğu Akdeniz'deki gerilimli süreci değerlendirdi.

'YAPTIRIMLAR ABD İÇİN TEK SEÇENEK'

Çijov, yaptırımları ABD dış politikasında tek seçenek haline geldiğinin altını çizdi.

'RUSYA ÇÖZÜMDEN YANA'

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle yaşanan gerilimin Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmayacağını ve yaptırımların sorunu derinleştireceğini belirten Çijov, Rusya'nın Kıbrıs sorununun çözümünden yana olduğunu söyledi.

'BMGK DAİMİ ÜYELERİNİN KATILIMIYLA DİYALOG KURULMALI'

Soruna gerilimin azaltılmasıyla çözüm bulunabileceğine inanan Çijov, "Gerilimin azaltılması ve diyalog kurulması gerekiyor. Rusya, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi olarak, her zaman BMGK'daki 5 daimi üyenin diyaloğa dahil edilmesini önerdi. Ancak bazı ülkeler bunu istemiyor" dedi.

'AB DİKKATLİ OLMALI'

Avrupa'nın Doğu Akdeniz'deki gelişmeler karşısındaki tepkisini yorumlayan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, bir uluslararası hukuk meselesi ve AB'nin tutumu anlaşılır. Uluslararası hukuk söz konusu olduğunda, farklı yorumlamalar olamaz. Ancak yaptırımlar sorunu çözmez. AB ve Türkiye arasındaki ilişkiler daha geniş bir yelpazeye sahip. AB ile Türkiye arasında sığınmacı anlaşması unutulmamalı. Bundan dolayı AB dikkatli olmalı."