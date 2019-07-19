Putin, İrkutsk bölgesinde sel mağdurlarıyla görüştü

Selden en çok etkilenen Tulun şehrinde yerel sakinlerle görüşen Putin, yeni konutların daha sonra “yıkılmaması ve donmaması” için yapım sırasında hız ve kalite arasında dengenin bulunmasının önemli olduğunu kaydederek, “Eğer hız ve kalite birbiriyle bağdaşmıyorsa o zaman başka bir çözümün bulunması lazım” dedi.

Güvenlik güçlerinin, felaket sonuçlarının ortadan kaldırılması için ayrılan kaynakların nasıl harcandığını kontrol altında tutacağını vurgulayan Rus lider, selin, bölgedeki yapılan ve patlayıcıların kullanıldığı çalışmalar sonucu meydana geldiği söylentilerini reddetti. Putin, sel felaketinin bu denli büyük olmasına ormanlardaki büyük çaplı yasa dışı kesimin yol açtığını belirterek, yasa dışı kesimle mücadeleyi sürdürme sözünü verdi.

Mağdurların şikayetlerini de dinleyen Putin, insani yardım konusuna özel dikkat ayırdı.

İrkutsk bölgesindeki 7 ilçede 107 yerleşimi etkileyen sel felaketinde 25 kişi hayatını kaybetmiş, 35 bin kişi yaralanmıştı, 7 kişi daha kayıp olarak geçiyor.

Sel bölgesinde zarar gören 11 bin evin 3 bin 500’ünün onarılamaz hale geldiği ifade ediliyor.

PUTİN’DEN TULUNLU ÇOCUĞA OYUNCAK ARABA SÖZÜ

Sel felaketinde evlerini kaybeden insanların bulunduğu geçici sığınma merkezini de ziyaret eden Putin, Dima adında bir çocukla konuştu ve ona uzaktan kumandalı Mercedes oyuncak araba sözünü verdi.

Görüşmeyi organize eden yetkililerden biri, Putin’e seslenerek, “Vladimir Vladimiroviç, burada Dima adlı bir çocuk var. Sizinle konuşmayı çok istiyordu. Sizi çok bekliyordu” dedi. Putin, hemen kalabalık arasında çocuğu bularak, “Dima, bana bir şey mi soracaktın?” diye sordu.

Çocuk, biraz çekinerek, uzaktan kumandalı araba istediğini geveledi. Devlet Başkanı, “Araba mı istiyorsun?” diye sorunca etraftaki büyükler, çocuğuna hayalini açmasını söyledi.

Putin, “Dima, araban olacak. Hangisini istiyorsun? Mercedes mi? Bulmaya çalışacağım” diye söz verdi.

Görüşmenin devamında bir çocuk da Rus lidere, gerçekten Putin olup olmadığını sordu.