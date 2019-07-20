Oliver Stone, Putin'den kızı için vaftiz baba olmasını istedi

Putin, Stone’a verdiği son röportajda, Ukraynalı politikacı Viktor Medvedçuk’un kendisinden kızının vaftiz törenine katılmasını istediğini anlattı. Rus lider, "Ortodoks Kilise’mizde böyle bir teklifi geri çevirmek olmaz" diyerek, 'vaftiz baba olmanın her zaman çok büyük bir onur' olduğunun altını çizdi.

Bunu duyan Stone, "Öyleyse sizden, benim kızımım da vaftiz babası olmanızı isteyeceğim" dedi.

Rus lider, Stone'un kızının Ortodoks olup olmadığını sorunca da ABD'li yönetmen, "Yaparız" esprisini yaptı. Putin, "Ona sormak lazım" diye ekledi.

Stone, kızının inançlı olduğunu ve Hıristiyan geleneğine uygun büyüdüğünü anlattı.

Putin, Stone'un kızının kaç yaşında olduğunu sorunca ABD'li yönetmen, kızının 22 yaşında olduğunu söyledi.

Yönetmen ayrıca Putin'e, kaç çocuğun vaftiz babası olduğunu sordu. Rus lider, tam sayı vermedi, sadece sayılarının çok az olduğunu belirtti.