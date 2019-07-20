Putin, Skripal’in İngiliz istihbaratı tarafından zehirlendiğine inanmıyor

Ünlü ABD’li yönetmen Oliver Stone’a konuşan Putin, Skripal’in İngiliz gizli servisleri tarafından zehirlenmiş olabileceği yönündeki söylentilerle ilgili, “Doğrusunu söylemek gerekirse ben buna inanmıyorum. İnanmıyorum. Eğer zehirlemek isteselerdi zehirlerlerdi” ifadelerini kullandı.

Skripal’in İngilizlerin elinde olduğunu hatırlatan Rus lider, “Ona istediklerini yapabilirler” dedi.

“Hayır, buralarda yanlış bir şeyler var” diyen Putin, “Belki bir skandala ihtiyaçları vardı” diye ekledi.

Halihazırda Skripal’in nerede olduğunu bilmediğini dile getiren Devlet Başkanı, “Ajan değil mi, hep saklanıyor” dedi.

Ayrıca eski Rus ajanın medyaya herhangi bir bilgi sızdırdığına inanmadığını söyleyen Putin, “O çoktan devre dışı. Hangi bilgilere sahip olabilir ki?” diye ekledi.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya 4 Mart'ta Salisbury'de zehirlenmişti.

İngiltere, olaydan Rusya'yı sorumlu tutarken Moskova yönetimi Skripallerle ilgili tüm suçlamaları reddediyor.