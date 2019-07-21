Rusya-Suriye diplomatik ilişkilerinin 75. yılı: Putin ve Esad'dan karşılıklı kutlama mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Moskova ve Şam arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıldönümü dolayısıyla birbirlerini tebrik etti. Putin, terörle mücadelede müttefik olduklarını belirtirken; Esad da, Rusya ile tarihi dostluktan gurur duyduğunu söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Vladimir Putin, Moskova ve Şam arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıldönümü dolayısıyla Esad'a bir kutlama mesajı gönderdi.

"Sayın Devlet Başkanı, devletlerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıldönümü dolayısıyla samimi tebriklerimi kabul edin" ifadesini kullanan Putin, geride kalan on yılda ikili işbirliğinde önemli bir deneyim kazanıldığını, bugün Rusya ve Suriye'nin uluslararası terör ve aşırıcılığa karşı koyma alanında müttefik olduğunu vurguladı.

Putin, "Ortak çabalar sayesinde Suriye topraklarındaki terör güçlerini nihai olarak yenilgiye uğratacağımızdan eminim. Rus tarafının egemenliğin ve toprak bütünlüğünün korunmasında, ulusal güvenliğin ve kriz sonrası yeniden yapılanmanın sağlanmasında Suriye hükümetine ve halkına destek vermeye devam edeceğini teyit etmek isterim" dedi.

'TARİHİ DOSTLUKTAN GURUR DUYUYORUM'

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da, Rusya ile tarihi dostluktan gurur duyduğunu söyledi.

Suriye Devlet Başkanlığı'nın açıklamasında, "Esad, şahsı ve Suriye halkı adına, Rusya ile olan tarihi dostluğa, Suriye ve Rusya devletleri ve halkı arasındaki kardeşçe bağlara olan bağlılığın korunduğunu ve bunlardan gurur duyduklarını ifade etti. Esad, Suriye'nin her iki ülkenin faydasına olan ve karşılıklı çıkarlara hizmet eden ilişkileri tüm alanlarda geliştirme eğiliminde olduğunu belirtti" dendi.