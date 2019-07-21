İran'ın İngiliz tankerine el koymasında Rus parmağı iddiasına Puşkov'dan tepki: Yalan haber uzmanları hiç tatil yapmıyor

Rus senatör Aleksey Puşkov, İngiliz basınında yer alan İngiliz tanker gemisi 'Stena Impero'ya İran tarafından el koyulmasında Rusya'nın parmağı olabileceği iddiasına tepki göstererek, "Yalan haber uzmanları hiçbir zaman tatil yapmıyor" ifadesini kullandı.

Sunday Mirror gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İngiliz istihbarat servisi MI-6 ile İngiltere Hükümet İletişim Merkezi'nin (GCHQ), 'Stena Impero'ya İran tarafından el koyulmasında Rusya'nın dahli olabileceği olasılığı üzerinde soruşturma yürüttüğü belirtilmişti.

Sunday Mirror'un iddiasına Twitter hesabından tepki gösteren Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, "Londra, Kerç Boğazı'ndaki olay Poroşenko'nun provokasyonu olmasına rağmen, Rusya'nın Ukraynalı gemilere el koyarak 'saldırganlık eylemi' gerçekleştirdiğini uzun süre iddia etti. Şimdi de Rusya'yı İngiliz tankerine İran tarafından el koyulmasında dahli olmakla suçlamaya çalışıyorlar. Yalan haber uzmanları hiçbir zaman tatil yapmıyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda seyreden İngiliz tanker gemisine el koyduğunu duyurmuş, etkilerin yaptığı açıklamada; tanker gemisinin takip sistemini kapattığı, dolayısıyla İran tarafından yollanan sinyalleri alamadığı ve yanlış rotaya girdiği bildirilmişti.

Bunun ardından İngiliz Savunma Bakanı Jeremy Hunt açıklama yaparak durumun 'kabul edilemez olduğunu' belirtmiş ve durumun çözülmesi için İran Dışişleri Bakanlığı ile temas halinde olduklarını açıklamıştı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'da basın mensuplarına İngiltere ile konuşacaklarını duyurmuştu.