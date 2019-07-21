Rus askerler Doğu Guta’ya insani yardım ulaştırdı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin sözcüsü Sergey Dubrovin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada merkezde görevli Rus askerlerin Doğu Guta’daki Daraya yerleşimine 2 tondan fazla insani yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Dubrovin, "Tarafları Uzlaştırma Merkezi, bu yerleşim yerinde insani yardım kampanyası düzenleme kararı aldı. İnsani yardım paketi 2 tondan fazla konserve, pirinç, çay, un ve şekerden oluşuyor" diye konuştu.

Daraya’ya geri dönen sığınmacıların sayısın son aylarda arttığını belirten yerleşim yöneticisi, çatışmaların son bulduğu tarihten bu yana yaklaşık bin kişinin döndüğünü aktardı.

Yetkili, "Birçok evin yıkılmış olmasına rağmen insanlar burada yaşamak istiyor. Rusya’ya bize yardım ettiği için teşekkürlerimizi sunarız" diye konuştu.

Suriye ordusu, 2018’in ilkbaharında militanların bölgedeki son kalesi olan Duma kentini ele geçirdikten sonra Doğu Guta’nın tamamen kontrol altına alındığını duyurmuştu. Şam’ın banliyösünde militanlardan kurtarılan yerleşim yerlerinde yol, altyapı yenileme ve mayın temizleme çalışmaları devam ediyor.