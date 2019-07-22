Ryabkov: Rus askeri uzmanlar Venezüella’ya geri dönebilir

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus askeri uzmanların Venezüella ile ilgili üstlenmiş oldukları görevlerini yerine getirdiklerini, ancak gereklilik halinde yeniden bu ülkeye gönderilebileceklerini belirtti.

Bağlantısızlar Hareketi Dışişleri Bakanları Toplantısı için Caracas'ta bulunan Ryabkov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rus askeri uzmanların Venezüella ile ilgili üstlenmiş oldukları görevlerini yerine getirdiklerini, ancak gereklilik halinde yeniden bu ülkeye gönderilebileceklerini söyledi.

Ryabkov, “Her şey gerekliliğe bağlı. Son zamanlarda burada çalışan ekiplerin üstlendiği görevler şu anda çözülmüş durumda. Bir takım yerlerde ek çabaya ya da çalışmaya ihtiyaç olduğu bir durum ortaya çıkarsa, gereken neyse yapılacak” diye konuştu.

Ryabkov daha önce dün başlayan Caracas ziyareti kapsamında Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ve Dışileri Bakanlığı yetkilileri ile bir araya geldiğini açıklamış, ülkedeki durumla ilgili bilgi aktarmıştı.

Venezüella hükümeti ile muhalefetinin Barbados'ta yaptığı müzakerelerin sonuçlarının olumlu olduğunu söyleyen Ryabkov, hükümet ve muhalefet temsilcilerinin diyaloğu yakın gelecekte sürdürme konusunda mutabakat sağlamasının da memnuniyet verici olduğunu kaydetmişti.