Terör saldırısında bacağını yitiren Iraklı genç Kasım protez bacak için Moskova'da

Sputnik Haber Ajansı'nın bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı tarafından düzenlenen Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması'nda 'Spor' kategorisinde birinciliğe layık görülen Iraklı Taysir Mahdi'nin 'Yaşama Arzusu' fotoğrafındaki bacağı sakat genç Kasım Kadim tedavi için yeniden Moskova'da.

Mahdi'nin 'Yaşama Arzusu' fotoğrafının kahramanı 13 yaşındaki Kasım, terör saldırısında kaybettiği bacağına protez yapılması ve rehabilitasyon için 2 ay aradan sonra Moskova'daki doktorlarla tekrar bir araya geldi.

Mayıs ayında yapılan tetkik ve tedaviler sonrası oluşturulan takvime göre protez üretimi ve rehabilitasyon süreci yarın başlayacak.

Protez takma işleminin ağustos ortasında tamamlanması beklenirken doktorlar, Kasım'ın değnekler olmadan yürüyebileceğinden emin.

Kasım'ın protezi için gerekli maddi kaynak, Spartak Moskova futbol kulübünün Spartak for Kids (Çocuklar için Spartak) adlı yardım kuruluşu tarafından sağlanacak.

Kasım bacağını kaybettiğinde sadece 3 yaşındaydı ve daha sonra Rusya’ya bir Premiyer Ligi maçını izlemeye davet edilmişti. Bu ay Spartak ile Ufa arasındaki bir maçı izleyen Kasım, maçta topa ilk vuruşu yapmıştı.