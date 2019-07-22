Rus Dışişleri: Ukrayna'daki milliyetçi güçler halkın büyük desteğini alamadı

Ukrayna'daki erken genel seçimlerin kesin olmayan sonuçlarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, milliyetçi güçlerin halkın büyük bölümünün desteğini alamadığına vurgu yaptı.

Seçimleri büyük bir farkla önde götüren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in liderliğindeki Halkın Hizmetkarı Partisi'nin kesin olmayan sonuçlara göre net bir zafer elde ettiğini belirten Rus Dışişleri, 'umut seçimi' olarak nitelediği parlamento seçiminde eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'un partisinin ise oldukça mütevazı bir sonuç aldığını ifade etti.

'KİEV'İN RUSYA YASAĞI NEDENİYLE 3 MİLYON SEÇMEN OY KULLANAMADI'

Nisandaki devlet başkanlığı seçimlerinde olduğu gibi dünkü seçimde de Rus gözlemcilerin görev almasına izin verilmediğini anımsatan bakanlık, Kiev yönetiminin Rusya'daki Ukrayna diplomatik temsilciliklerinde sandık kurma yasağı nedeniyle Rusya'da yaşayan yaklaşık 3 milyon Ukraynalının oy kullanamadığının altını çizdi.

'YENİ GÜVEN KREDİSİNİN ERDEMLİ ŞEKİLDE KULLANILMASINI UMUYORUZ'

Rus Dışişleri, yeni parlamentonun halktan aldığı yeni güven kredisini barışçıl amaçlar ve tüm halkın refahı doğrultusunda erdemli bir şekilde kullanmasını umduklarını vurguladı.

Oyların yüzde 80'den fazlasının sayıldığı seçimde Zelenskiy'in Halkın Hizmetkarı Partisi yüzde 42.8 ile birinci çıktı. Kesin olmayan sonuçlara göre Halkın Hizmetkarı Partisi, SSCB'nin dağılmasından sonra Ukrayna parlamentosunda mutlak çoğunluğu elde eden ilk parti olmaya çok yakın.