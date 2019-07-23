En güçlü Rus iletişim uydusu devreye alındı

Uydu operatörü Gazprom Kosmiçeskie Sistemı şirketinden yapılan açıklamada, uzmanların Rusya’nın yörünge grubundaki en güçlü telekomünikasyon uydusu Yamal-601'i faaliyete geçirdikleri belirtildi.

Şirketin sitesinde yayınlanan açıklamada, “Birkaç gün önce Yamal-202 uydusunda çalışan tüm şebekeler yeni uyduya başarıyla transfer edildi” ifadelerine yer verildi.

Uzay aygıtı, geçen mayıs ayının sonunda Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden Proton-M taşıyıcı füzesiyle uzaya fırlatılmıştı.

Yamal-601, Rusya'nın büyük bir bölümünde ve BDT, Avrupa, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya ülkelerinde C-bandı üzerinden sabit hat hizmetleri ve veri iletimi sağlayan yörüngedeki Yamal-202 uydusunun yerine geçti.

Yeni uydu ayrıca Rusya'daki kullanıcılara iletişim hizmetleri ve Ka bandı üzerinden yüksek hızlı internet erişimi sağlıyor.