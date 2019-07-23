Moskova, dünyanın en çok ziyaret edilen başkentleri arasında yer aldı

Momondo.ru seyahat sitesinin sıralamasına göre, Rusya’nın başkenti Moskova dünyanın en çok ziyaret edilen kentleri arasına girdi. Üst düzey kategoride otellerin uygunluğu bakımından dünyanın en iyi 20 başkenti arasında olan kent ayrıca bu bakımdan Avrupa’nın en iyi yedinci başkenti oldu.

Momondo seyahat hizmetleri uzmanları kullanıcıların otel taleplerini ve en popüler seyahat noktalarını inceledi.

Rusya’nın başkenti Moskova’nın dünyanın en çok ziyaret edilen 31. kenti, Avrupa’nın da en çok seyahat edilen 19. kenti olduğu anlaşıldı. İlk üçte Londra, Paris ve Amsterdam yer aldı.

Moskova’da bir otelde bir gecelik konaklama için ortalama fiyat 5000 ruble (450 TL), bu doğrultuda kent turistler için en uygun kentler arasında 50. sıraya yerleşti.

Monaco, Bahama ve Seyşeller adaları, İsrail ve Mauritius konaklamanın en pahalı olduğu yerler olduğu sıralamaya göre, Laos, Kazakistan, Kamboçya, Türkiye ve Endonezya’nın başkentleri de ortalama geceleme fiyatı 2400-3500 ruble (216-315 TL) ile daha ucuz konaklanabilecek yerler arasında.

Diğer yandan Moskova’daki beş yıldızlı bir otelde gecelemenin fiyatı ortalama 9250 ruble (833 TL). Avrupa’da ise bu düzeyde ortalama konaklama en pahalı Oslo, Kopenhag, Paris ve Bern’de olmak üzere fiyatlar gecelik 20000-24000 rublede (1800 TL-2160 TL). Monaco’da ise beş yıldızlı bir otelde gecelik konaklama 40000 ruble (3600 TL).

Türkiye, Malezya, Venezüella, Tunus ve Hindistan’da da daha komforlu otellerde ortalama konaklama ücreti 450-670 TL.