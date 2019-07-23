Rusya'da çocuk çadır kampında yangın: 4 ölü

Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'ndeki Habarovsk kentinde bulunan bir çocuk çadır kampında yangın çıktı. Bölgeden gelen son bilgilere göre 4 çocuk hayatını kaybederken 12'si de yaralandı. Kentte 3 gün yas ilan edildi.

Rusya'nın Habarovsk kenti yakınlarındaki 'Holdomi' adlı çocuk kampında yangın çıktı. Henüz kesin olmayan bilgilere göre yangının çıkma sebebinin kuruması için ısıtıcı üzerine koyulan bir havlunun tutuşması olabileceği kaydedildi.

7-15 yaş aralığında 189 çocuğun konakladığı kamptaki 26 çadırın 20'si alevlere teslim olurken, 1'i olay yerinde, 3'ü hastanede olmak üzere 4 çocuk hayatını kaybetti.

Habarovsk'ta yarından itibaren 3 gün yas ilan edildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili soruşturma başlattı.