Rosgvardiya Başkanı Zolotov, Jandarma Genel Komutanı Çetin’le bir araya geldi

Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği (Rosgvardiya) Başkanı Viktor Zolotov, kurumun merkez teşkilatında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile bir araya geldi.

Rosgvardiya’dan yapılan açıklamaya göre kurum yöneticileri, yasa koruma alanında uluslararası işbirliğinin güçlendirme çerçevesinde terör ve aşırılıkla mücadele konusunda deneyimlerini paylaştı.

İki ay önce Türkiye’yi ziyaret eden Rosgvardiya Başkanı Zolotov, Türk meslektaşlarına dostane ortam ve sıcak karşılama için teşekkür etti. Zolotov ayrıca Rosgvardiya’nın oluşum tarihi ve bu yıl doğuşunun 250. yıldönümü kutlanan kurucusu Yefgraf Fedotoviç Komarovski ile ilgili bilgi verdi.

Orgeneral Arif Çetin de Zolotov’a göstermiş olduğu misafirperverlik ve özel ilgiden dolayı teşekkür ederek, “Kendi şahsıma ve Türk heyeti adına bizim eski ve değerli komşumuzun topraklarında bulunmaktan mutluluk duyduğumuzu söylemek isterim” diye konuştu.

Rosgvardiya kuvvetlerinin üst düzey hizmet ve mücadele eğitimine dikkat çeken Çetin, “Rosgvardiya’nın asker ve çalışanlarının profesyonelliğine bizzat tanık olduk” vurgusunda bulundu.

Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği’nin kamu ve devlet güvenliğinin sağlanması ile ilgili en güncel çalışmaları konusunda Türk heyetine bilgi aktaran Zolotov, terörle mücadelenin Rosgvardiya’nın en öncelikli görevi olduğunu kaydetti.

Zolotov, kurumun kilit görevlerinden bir tanesinin de önemli devlet tesislerinin korunması, vatandaş ve şirketlerin mülk güvenliğinin sağlanması olduğuna dikkat çekerek, “Bugün Rosgvardiya’nın sadece polis birliklerinin koruması altında ekonominin çeşitli dallarının yaklaşık 360 bin tesis bulunuyor” dedi.

Devletin orduya vermiş olduğu silah dolaşımını kontrol görevinin suçun önlenmesinde önemli diğer bir unsur olduğuna dikkat çeken Zolotov, Rosgvardiya’nın askeri birliklerinin ayrıca bu yakınlarda İrkutsk bölgesinde yaşanan sel felaketinin sonuçlarını ortadan kaldırma çalışmalarında da yer aldıklarını vurguladı.

Türkiye Jandarma Teşkilatı’nın üstlenmiş oldukları görevleri yerine getirmeye yönelik çalışmaların kurumun ilgisini çektiğini söyleyen Zolotov, Türk meslektaşlarıyla ‘yapılan görüşme sonuçlarının kurumların arasındaki uzun süreli partnerlik ilişkilerinin kurulması için sağlam bir temel oluşturacağına emin olduğunu’ ifade etti.

Rosgvardiya Başkanı Viktor Zolotov’un davetiyle ilk Rusya ziyaretini gerçekleştiren Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin 25 Temmuz’a kadar Rusya’da bulunacak. Rosgvardiya Başkanı Orgeneral Viktor Zolotov’un başkanlık ettiği heyetse geçen mayısta Türkiye’yi ziyaret etmişti.