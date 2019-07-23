Rusya, Basra Körfezi için kolektif güvenlik konseptini yayınladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan konsept metninde, “Rusya, ek görüşme ve detaylı çalışmaları gerektiren ön fikirler olarak güvenlik, güven ve kontrol önlemleri paketi ile ilgili aşağıdaki hususları sunar. Basra Körfezi’ndeki durumla ilgili olarak, bu bölgede bulunan devletler ve bölge dışından olan taraflar, örneğin silahsızlanmış bölgelerin oluşturulmasını, füzeler de dâhil olmak üzere istikrarı bozabilecek sıradan silah yığılmalarının yasaklanmasını, tüm tarafların silahlı kuvvetlerini dengeli bir şekilde azaltılmasını içeren silah kontrol anlaşmaları imzalar” ifadelerine yer verildi.

Metinde, güvenlik sisteminin yapılandırılmasında ilerleme sağlandıkça dış ülkelerin bölgedeki askeri varlıklarını kısıtlaması ve bölge ülkeleri ile diğer ülkeler arasında müşterek güven önlemlerinin oluşturulması gibi konuların konuşulmaya başlanabileceği kaydedildi.

Konsept metninde ayrıca ülkelere askeri doktrinlerle ilgili diyalog kurmaları, savunma bakanları arasında görüşmeler düzenlemeleri, özel iletişim hatları kurmaları, askeri tatbikatlar ve askeri uçuşlar hakkında ön bilgi paylaşımında bulunmaları ve karşılıklı gözlemci bulundurmaları önerildi.

Konsept, Rusya Devlet Başkanı’nın Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov tarafından bugün Arap ülkelerinin, İran, Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) daimi üyesi olan 5 ülkenin, Avrupa Birliği’nin, (AB), Arap Ligi’nin ve BRICS ülkelerinin Moskova’daki temsilcilerine sunuldu.