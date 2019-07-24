Putin'in kortejini 'havaya uçurmak' istemişler

Yekaterinburg’da iki kişi, 9 Temmuz günü, teller ve banda sarılmış şişe ve taşları bir ayakkabı kutusuna koyarak Putin'in geçtiği havalimanı yoluna bırakmıştı.

Sverdlovsk Bölgesi Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Valeriy Gorelih, yaptığı açıklamada "Güvenlik güçleri, bu olayın iki zanlısını tespit ederek gözaltına aldı. Bunlar yerel, daha önce ceza almış kişiler. Onlar alkol tüketirken bu yoldan devriye polis arabaların geçtiğini gördüler. Spontane bir şekilde, cezaevlerine gönderildikleri için polisten intikam alma kararını vermişler" ifadelerini kullandı.

Gorelih, zanlıların olayın ertesi günü gözaltına alındığını ve sorgu sırasında bunu, polisin ne kadar hızlı davrandığını kontrol etmek amacıyla yaptıklarını itiraf ettiğini anlattı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.