Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Bastırkin’den Karlov suikastının soruşturması ile ilgili açıklama

Rossiyskaya Gazeta’ya özel röportaj veren Bastırkin, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturmanın gidişatı hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Bastırkin, “Türkiye Cumhuriyeti’nde suçun nasıl hazırlandığı hakkındaki gerçekleri tespit etmemizi sağlayan bir dizi soruşturma eylemi yürütüldü. Cinayetin faili olan Türk polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın hareket rotası belirlendi. Kendisinin bu suça titizlikle hazırlandığı, diplomatın Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki fotoğraf sergisine katılacağının duyurulduğu günü seçerek Büyükelçi’nin katıldığı etkinlikleri incelediği anlaşıldı” diye konuştu.

Altıntaş’ın cinayet öncesinde ayrıca işten izin almak amacıyla doktor raporu almak için hastaneye de gittiğini söyleyen Bastırkin, “Altıntaş 19 Aralık’ta etkinliğin yapıldığı yerden 1 dakikalık yürüme mesafesinde olan otelde rezervasyon yaptı ve durum incelemesi için daha önce (etkinliğin yapıldığı yere) gitti. Otel odasında takım elbise giydi, silahı aldı ve Büyükelçi’nin gelmesine kısa süre kala (Çağdaş Sanatlar) Merkezi’ne polis kimliğini kullanarak güvenlikten geçip girdi. Bunu takip eden olaylar herkesin malumu. Bu davada Rus soruşturmasının ilgilendiği diğer konular da var, fakat onları konuşmak için şimdilik erken” ifadelerini kullandı.