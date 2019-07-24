'Rusya geçen yıl Yeni START kapsamındaki taahhütlerini tamamıyla yerine getirdi'

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi ile Savunma ve Güvenlik Komitesi’nin ortak oturumunda konuşan Poznihir, Rusya’nın geçen yıl Yeni START anlaşması kapsamındaki taahhütlerini tamamıyla yerine getirdiğini kaydetti.
Rus Silahlı Kuvvetlerin yapılandırılmasına yönelik planlarda belirlenen süreler boyunca hizmette olan stratejik saldırı silahları taşıyıcılarının yenileriyle değişiminin öngörüldüğüne dikkat çeken Poznihir, “Rus stratejik nükleer kuvvetlerinin sayısal parametreleri ülkemizin üstlendiği anlaşma taahhütleri çerçevesinde kalacak” ifadelerini kullandı.
AVANGARD FÜZELERİ DE NEW START KAPSAMINDA
Rusya’nın geliştirdiği en yeni füze sistemi Avangard’ın da New START anlaşmasının kapsamına girdiğini kaydeden Pozinhir, şöyle konuştu:
“Planör kanat bloklu Avangard füze sistemi yılsonuna kadar orduya teslim edilecek ve nöbet vermeye başlayacak. Avangard sisteminin kıtalararası balistik füzeyle donatıldığı dikkate alınacak olursa bu sisteme yönelik Yeni START anlaşmasında belirlenmiş olan tüm prosedürler uygulanacak.”
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