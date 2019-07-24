Kremlin: Putin, Johnson'ı kutladı

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in Johnson'a kutlama mesajı yolladığı ifade edildi.
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Mektupta, "Çeşitli alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesi, ülkelerimiz ve halklarımızın yararına olacak" denildi.
Putin, Johnson’a yeni görevinde başarılar diledi.
Johnson bugün selefi Theresa May'den Buckingham Sarayı'nda görevi devraldı.
2. Elizabeth'in elini öperek hükümeti kurmakla görevlendirmesini kabul edilen Johnson, ardından yeni başbakan sıfatıyla ilk konuşmasını yaptı.
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