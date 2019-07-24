Lavrov, Havana'da: Ortak değerlerimizin pekişmesi için elimizden geleni yapacağız

26 Temmuz'da kutlanacak Ulusal İsyan Günü dolayısıyla mevkidaşını kutlayan Lavrov, bu tarihi günün Küba devrimine giden yolda en önemli aşama olduğunu kaydetti.
Lavrov, Moskova ve Havana'nın onlarca yılda oluşturduğu geleneklerin modern koşullarda pekişmesi için ellerin geleni yapacaklarının altını çizdi.
'MADURO'YLA BÜYÜK BİR DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ'
Lavrov ve Parrilla, Küba'daki görüşmede Venezüella'daki durumu da istişare etti.
ABD'nin hiçbir tehdidinin Küba'yı Venezüella'yla işbirliğinden vazgeçiremeyeceğini vurgulayan Parrilla, "Küba'nın Venezüella'yla işbirliği değişmeden devam edecek. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun başkanlığındaki meşru hükümet ve Venezüella halkıyla büyük bir dayanışma içindeyiz" diye konuştu.
Parrilla, ABD'nin eylemlerinin uluslararası barış ve istikrar için tehdit oluşturduğunu sözlerine ekledi.
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