Lavrov, Havana'da: Ortak değerlerimizin pekişmesi için elimizden geleni yapacağız

Küba'yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ve Havana'nın iki ülke arasındaki onlarca yıla dayanan geleneklerin modern koşullar altında pekişmesi için her türlü çabayı göstereceğini söyledi. Kübalı mevkidaşı ABD'nin tehditlerinin Küba'yı Venezüella'yla işbirliğinden vazgeçiremeyeceğini vurguladı.

Havana'da resmi temaslarda bulunan Lavrov, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile görüştü.

26 Temmuz'da kutlanacak Ulusal İsyan Günü dolayısıyla mevkidaşını kutlayan Lavrov, bu tarihi günün Küba devrimine giden yolda en önemli aşama olduğunu kaydetti.



Lavrov, Moskova ve Havana'nın onlarca yılda oluşturduğu geleneklerin modern koşullarda pekişmesi için ellerin geleni yapacaklarının altını çizdi.

'MADURO'YLA BÜYÜK BİR DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ'



Lavrov ve Parrilla, Küba'daki görüşmede Venezüella'daki durumu da istişare etti.

ABD'nin hiçbir tehdidinin Küba'yı Venezüella'yla işbirliğinden vazgeçiremeyeceğini vurgulayan Parrilla, "Küba'nın Venezüella'yla işbirliği değişmeden devam edecek. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun başkanlığındaki meşru hükümet ve Venezüella halkıyla büyük bir dayanışma içindeyiz" diye konuştu.

Parrilla, ABD'nin eylemlerinin uluslararası barış ve istikrar için tehdit oluşturduğunu sözlerine ekledi.