Eski Kırgızistan lideri Atambayev ile görüşen Putin: Kırgızlar yeni lider etrafında birleşmeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugünkü basın toplantısında, bugün Moskova'yı ziyaret eden Atambayev ile görüşüp görüşmediği sorusuna, "Evet, gerçekten, Almazbek Şarşenoviç ile görüştüm. Bölge ve Kırgızistan'daki durumu konuştuk" dedi.

Rus lider, 'mevcut mevkidaşları ve yüksek vazifeleri geride bırakanlar ile temaslara her zaman açık olduğunun' altını çizdi.

Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konudaki tutumum iyi biliniyor. Bunu, Atambayev'e de anlattım. Kırgızistan'ın müttefik ve bize yakın bir ülke olduğunu düşünüyorum. Kırgızistan birkaç, daha net olursak en az iki oldukça ciddi iç sarsıntı yaşadı. Bana göre, Kırgızistan halkının çıkarlarını desteklemek gerek."

Kırgızistan'ın politik istikrara ihtiyacı olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı, "Tüm insanlar mevcut devlet başkanı etrafında birleşmeli ve ülkeyi geliştirme konusunda ona yardımcı olmalı" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, Kırgızistan ile tüm işbirliği planlarını hayata geçirme niyetinde olduğunu dile getiren Putin, "Kırgızistan ile çok sayıda planımız var. Biz elbette tüm bu planları mevcut yönetimle hayata geçirmeye kararlıyız" diye konuştu.