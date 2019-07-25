Putin, Rusya'yı vizesiz ziyaret edebilecek Türk vatandaşlarının kapsamını genişletti

Rusya hükümetinin yasal düzenlemelerine ilişkin sitede yayınlanan belgeye göre Vladimir Putin, 24 Kasım 2015'te Rus Su-24 uçağının Türk F-16'ları tarafından düşürülmesi nedeniyle Türkiye'ye uygulanan özel ekonomik önlemlerin bazılarını iptal etti.

Rus liderin imzaladığı kararnameye göre hizmet pasaportu ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları sadece kısa süreli iş seyahatlerini değil, Rusya'ya yapacakları her türlü ziyareti vize almadan gerçekleştirebilecek.