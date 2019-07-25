Rostech: Türkiye ile yangın söndürme helikopteri alanında işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz

Rus devlet sanayi şirketi Rostech’e bağlı Vertoletı Rossii, Türkiye'ye üç adet Ka-32A11BC çok amaçlı helikopterin sevkiyatını yaptı. Rostech yetkilisi, Ankara ile bu alanda işbirliğini geliştirmek istediklerini, Türkiye pazarında bu tip yangın söndürme helikopterlerine ihtiyaç olduğunu değerlendirdiklerini ifade etti.

Helikopter tasarım ve üretim şirketi Vertoletı Rossii ile Türk KAAN Air havacılık şirketi arasında Temmuz 2018’de imzalanan anlaşmada öngörülen üç Ka-32A11BC helikopterinin tamamının sevkiyatı yapıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Rostech Uluslararası İşbirliği ve Bölgesel Politika Direktörü Viktor Kladov, “Rusya sivil helikopter inşası alanında birinci sınıf becerilere sahip. Türk partnerlerimize farklı tiplerde helikopter sevkiyatı yapmaya hazırız. Bugün Türkiye yangın söndürme alanındaki havacılık envanterini geliştirmekle ilgileniyor. Rostech de Ankara ile bu alandaki işbirliğini geliştirmek niyetinde. Değerlendirmemiz Türkiye pazarında bu tip 20-30 adet helikoptere ihtiyaç olduğu yönünde” ifadelerini kullandı.

Vertoletı Rossi Genel Müdürü Andrey Boginskiy ise “Ka-32A11BC, yangın söndürme işlemleri için en donanımlı helikopterler. Bu uçaklar sınıfının lideri ve geniş yelpazede bir dizi sorunu çözme becerisine sahip. Türkiye’deki partnerlerimizle helikopterlerin tedariki ve satış sonrası hizmetleri konusunda daha verimli bir işbirliği gerçekleştirmeyi umuyoruz” dedi.

Ka-32 helikopteri arama kurtarma, yangın söndürme, kargo taşıma, hasta ve yaralıların tahliyesi gibi eylemlerde, keşif ve destek uçuşlarında kullanılabiliyor.