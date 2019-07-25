'Rusya ve Türkiye, S-400 üretimini görüşüyor'

Miheyev, S-400 sevkiyatında birinci aşamanın tamamlanmasıyla ilgili olarak, “Halihazırda, bu sistemin bazı bileşenlerinin Türkiye’de lisanslı üretiminin organizasyonu dahil işbirliğini sürdürme konusunda görüşmeler yapıyoruz” dedi.

Rosoboroneksport, 2017’nin Nisan ayında Moskova’da, Türkiye’ye S-400 Triumf hava savunma füze sisteminin teslimi anlaşmasını imzalamıştı. Bu, şirketin NATO bloğundan ülkelerle yaptığı en büyük ihracat anlaşması.

Anlaşmaya göre Rusya, Türkiye’ye yaklaşık 2.5 milyar dolar maliyetinde 4 tabur S-400 sistemi sağlayacak.

‘S-400, İŞLEVSELLİK KAYBI OLMADAN DİĞER ÜLKELERİN HAVA SAVUNMASINA UYUM SAĞLIYOR’

S-400 Triumf sisteminin, temel özelliklere göre yabancı muadillerinin kat kat üzerinde olduğunu belirten Miheyev, “Ayrıca bu sistem, işlevsellik kaybı olmadan, diğer ülkelerin ürettiği bileşenlerden oluşan genel ulusal hava savunma sistemlerine uyum sağlama yeteneğine sahip” ifadesini kullandı.

‘İLK TESLİMAT, 30 ÖZEL SEFERLE YAPILDI’

Rosoboroneksport’un, S-400 teslimiyle ilgili olarak Türk partnerleri karşısındaki taahhüdünün ilk kısmını 25 Temmuz günü itibariyle tamamladığını kaydeden Miheyev, “Toplamda, 12 Temmuz’dan başlayarak Türkiye’ye 30’dan fazla özel sefer yapıldı” dedi.

Miheyev, Türk uzmanlarının bir kısmının Rusya’daki eğitimini tamamladığını hatırlattı.

‘TÜRKİYE İLE TEMASLAR GENİŞLETİLECEK’

S-400 teslimatının sadece Türkiye’nin hava savunmasını değil, iki ülke arasındaki stratejik partnerliği de güçlendirdiğini söyleyen Miheyev, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aramızda tam karşılıklı güven var. Rosoboroneksport, Türk tarafıyla temasları, helikopter ve savaş uçağı üretimi ile hava savunma üretimi konuları dahil maksimum genişletmeyi planlıyor”.