Rus vekil Şamanov: Türkiye ile yapıcı işbirliğine hazırız

Şamanov, Russia Today (RT) televizyonuna açıklamasında, “Dünya düzeninin değişme sürecinin yeni bir aşamasında bulunuyoruz. Önemli olan, Türkiye’nin yeni gerçeklere dayanarak en önemli konularda Rusya ile pekiştirilmiş işbirliği yoluna girmiş olması. Bizden S-400 alması önemli göstergelerden biri” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 'Rusya ile işbirliği kararının mantıklı' olduğunu kaydeden Rus vekil, Ankara’nın, ikili ilişkilerin geleceğine niyetlendiğini belirterek şunu söyledi:

“Biz bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve yapıcı işbirliğine hazırız”.