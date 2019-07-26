ABD Senato Komitesi, Rusya'yı 2014'ten başlayarak seçimlere müdahale etmekle suçladı

Rusya’nın 'müdahalesi' ile ilgili kendi soruşturmasını yürüten Senato Komitesi, bugün sonuç raporunun düzenlenmiş halini yayımladı.

Rusya, ABD seçimlerine müdahale suçlamalarını reddediyor.

Raporda, "Rusya yönetimi, en az 2014’ten başlayarak en az 2017’ye kadar, ABD’nin seçim altyapısına karşı yerel ve eyalet düzeyinde aktif faaliyette bulundu" ifadeleri yer aldı.

Raporda, Rusya'nın müdahalesinin 2016'daki başkanlık seçimlerin sonucunu etkilemediği de kaydedildi.