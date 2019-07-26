'ABD'nin Türkiye'den S-400'leri kullanmamasını istemesi, S-400 anlaşmasını bozmaya yönelik son girişim'

Sputnik'e demeç veren Rusya Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Direktörü İgor Korotçenko, "Nereden bakarsanız bakın, bu, ABD'nin S-400 anlaşmasını bozmaya yönelik son girişimi. Ankara'nın bu öneriyi kabul etmeyeceği görüşündeyiz zira bunun kabulü, Türkiye'nin siyasi açıdan güçlü ve bağımsız ülke özelliğini yitirmesi anlamına gelir" dedi.

'TÜRKİYE S-400'LERİ HAVA SAHASINI KORUMAK İÇİN ALIYOR'

Türkiye'nin S-400'leri giderek artan hava ve füze tehditlerine karşı kendisini korumak için aldığını kaydeden Korotçenko, "S-400'ler Türkiye'ye her şeyden önce hava sahasını korumak için gerekli. Risk ve tehditler sürekli artıyor. S-400'ler sadece hava hedeflerini değil taktik füzeleri de imha etme kapasitesine sahip" ifadelerini kullandı.

GRAHAM VE POMPEO'DAN BENZER AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Defense One'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı toplantıya katılan senatör Lindsey Graham, Türkiye'ye Trump'ın talimatıyla "ABD yaptırımlarına hedef olmamak için S-400'leri aktive etmeyin" mesajı verdiğini söylemişti.

Graham, "S-400'ü işler hale getirmemeleri durumunda yaptırımlara gerek olmayacağını düşünenlerdenim" demişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemini işler hale getirmemesini tercih ettiklerini belirtmişti.