Abhazya, havalimanını uluslararası uçuşlara açmayı planlıyor

Halihazırda havalimanında, Rusya menşeili bir yatırımcı şirketin inceleme ve değerlendirme çalışmalarını yürüttüğü aktarıldı.

Abhazya Devlet Mülkiyet Yönetimi ve Özelleştirme Komitesi Vahtang Pipiya’nın açıkladığı Bakanlar Kabinesi kararında, “Suhum şehrinin Vladislav Grigoryeviç Ardzinba Uluslararası Havalimanı’nın havaalanını uluslararası uçuşlara açmak” dendi.

Bakanlar Kabinesi toplantısı sırasında, Suhum havalimanına uluslararası kod da verildi.

Suhum’a 18 km mesafede yer alan havalimanı, 1960’lı yıllarda inşa edilmiş, kapatıldığı 1993 yılına kadar, yaz aylarında günde 5 bin yolcu kabul ediyordu. Havalimanı, 3 bin 600 metrelik iniş kalkış pisti sayesinde, hemen hemen her türden sivil uçakları kabul ediyordu.

Abhazya yönetimi, Suhum havalimanını defalarca onarmayı ve uçuşlar başlatmayı planlıyordu.