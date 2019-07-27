Putin, batiskafla 1942'de batan denizaltının bulunduğu noktaya daldı

C-Explorer 3.11 tipi batiskafla suyun derinliklerine inen Putin, denizaltı komutanı ve mürettebatının adlarının yazılı olduğu anıt tabelanın denizaltına koyulmasında yer aldı.
Путин поможет установить мемориальную табличку на подводную лодку, затонувшую в Финском заливе в Великую Отечественную войну. Для этого он погрузился в батискафе на дно Балтийского моря. Журналисты ждут наверху. pic.twitter.com/IdHw2MlJCV— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 27, 2019
'Ş-308 Semga' denizaltısı 1933 yılında suya indirildi. 1935'te Baltık Filosu'na dahil edilen denizaltı, Mayıs 2018'te yapılan araştırmalar sırasında keşfedildi. Denizaltının Alman mayının patlaması sonucu 24-26 Ekim 1942'de battığı anlaşıldı. Denizaltıda komutan Lev Kostılev de dahil 40 kişilik mürettebat bulunuyordu.
2015 yılında Putin, Rus araştırmacılarla birlikte Kırım açıklarında batiskafla dalış yaparak İpek Yolu ile bağlantılı yerleri ve 19. yüzyıldan kalma batık 'antik' gemileri gözlemlemişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)