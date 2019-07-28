Putin batan denizaltıya yaptığı dalışla ilgili izlenimlerini paylaştı

Putin, Rusya'da Büyük Anavatan Savaşı olarak bilinen 2. Dünya Savaşı yıllarında Fin Körfezi'nde batan 'Ş-308 Semga' denizaltısının enkazının bulunduğu noktaya bugün batiskafla daldı. Dalışın adından batiskaftan çıkan Putin, “İlk kez dalış yapmıyorum. Bu nedenle izlenimleri bırakan şey dalışın kendisi değil, görmüş olduğumuz objeydi” diye konuştu.

Dalış sırasında batiskafı kullanmadığını söyleyen Putin, aygıtın dibe ulaştıktan sonra önce balçıktan bir bulut oluştuğunu, ancak daha sonra suyun yeniden berraklaştığını ve batan denizaltının her tarafını inceleme olanağı bulduklarını aktardı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Baltık bölgesinde batan denizaltıların neredeyse yarısının bu bölgedeki mayın engellerini aşarken battığına dikkat çeken Putin, batık denizaltılarını arama projesi kapsamında çalışmalarına katılan herkese, ayrıca anıt tabelasını takan dalgıçlara teşekkür etti.

Anmaya yönelik bu eylemlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Putin, “Belki de sıradan bir şey söyleyeceğim, burada Fin Körfezi’nin dibinde yatan çocuklar için değil, bizim ve gelecek nesiller için önemli bir şey, çünkü herkes bilmeli ki, Rusya kahramanlarını, Vatanımızın, özgürlüğü ve güvenliği için, sizle biz için hayatlarını verenleri unutmuyor” diye konuştu.

Sularda yapılan araştıranın sonuçlarından memnun kalıp kalmadığı sorusuna Putin, “Tabii ki. İnsanların kayıp sayılması farklı, isimlerini bilmemiz ise tamamen farklı bir durum. Burada çalışan ve bu işlerle ilgilenen kişiler şimdiye kadar (İkinci Dünya Savaşı’nda) 16 ve Birinci Dünya Savaşı’nda 1 olmak üzere toplam 17 denizaltı ve birkaç gemiyi tanımladı” yanıtını verdi.

İkinci Dünya Savaşı’nda bölgedeki mayın ortamı ile ilgili bilgiler için özel araştırma yapıp yapmadığı sorulan Putin, “Elbette ki bunu biliyordum, okumayı, tarihi severim. Ayrıca savaştan önce askerliğini denizaltıda denizci olarak yapan babamın resmi ile (Ölümsüz Alay yürüyüşlerine) katıldığım da biliniyor” ifadelerini kullandı.