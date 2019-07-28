Putin batan denizaltıya yaptığı dalışla ilgili izlenimlerini paylaştı

Rusya lideri Vladimir Putin, 2. Dünya Savaşı yıllarında Fin Körfezi'nde batan 'Ş-308 Semga' denizaltısının enkazının bulunduğu noktaya bugün batiskafla yaptığı dalışta gördüğü objenin kendisinde canlı izlenimler bıraktığını belirtti.
Putin, Rusya'da Büyük Anavatan Savaşı olarak bilinen 2. Dünya Savaşı yıllarında Fin Körfezi'nde batan 'Ş-308 Semga' denizaltısının enkazının bulunduğu noktaya bugün batiskafla daldı. Dalışın adından batiskaftan çıkan Putin, “İlk kez dalış yapmıyorum. Bu nedenle izlenimleri bırakan şey dalışın kendisi değil, görmüş olduğumuz objeydi” diye konuştu.
Dalış sırasında batiskafı kullanmadığını söyleyen Putin, aygıtın dibe ulaştıktan sonra önce balçıktan bir bulut oluştuğunu, ancak daha sonra suyun yeniden berraklaştığını ve batan denizaltının her tarafını inceleme olanağı bulduklarını aktardı.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Baltık bölgesinde batan denizaltıların neredeyse yarısının bu bölgedeki mayın engellerini aşarken battığına dikkat çeken Putin, batık denizaltılarını arama projesi kapsamında çalışmalarına katılan herkese, ayrıca anıt tabelasını takan dalgıçlara teşekkür etti.
Anmaya yönelik bu eylemlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Putin, “Belki de sıradan bir şey söyleyeceğim, burada Fin Körfezi’nin dibinde yatan çocuklar için değil, bizim ve gelecek nesiller için önemli bir şey, çünkü herkes bilmeli ki, Rusya kahramanlarını, Vatanımızın, özgürlüğü ve güvenliği için, sizle biz için hayatlarını verenleri unutmuyor” diye konuştu.
Sularda yapılan araştıranın sonuçlarından memnun kalıp kalmadığı sorusuna Putin, “Tabii ki. İnsanların kayıp sayılması farklı, isimlerini bilmemiz ise tamamen farklı bir durum. Burada çalışan ve bu işlerle ilgilenen kişiler şimdiye kadar (İkinci Dünya Savaşı’nda) 16 ve Birinci Dünya Savaşı’nda 1 olmak üzere toplam 17 denizaltı ve birkaç gemiyi tanımladı” yanıtını verdi.
İkinci Dünya Savaşı’nda bölgedeki mayın ortamı ile ilgili bilgiler için özel araştırma yapıp yapmadığı sorulan Putin, “Elbette ki bunu biliyordum, okumayı, tarihi severim. Ayrıca savaştan önce askerliğini denizaltıda denizci olarak yapan babamın resmi ile (Ölümsüz Alay yürüyüşlerine) katıldığım da biliniyor” ifadelerini kullandı.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)