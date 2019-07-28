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14:12 28 Temmuz 2019
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    Rusya'da Donanma Günü

    Putin: Donanmamız her türlü saldırgana gerekli cevabı verecek kapasitede

    © Sputnik /
    Rusya
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    Donanma Günü nedeniyle düzenlenen geçit töreninde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus donanmasının ülkenin güvenliğini koruma becerisine ve her türlü saldırgana gereken cevabı verecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donanma Günü çerçevesinde St. Petersburg’da yapılan geçit töreninin açılış konuşmasını yaptı.

    Putin konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Donanmamız ülkemizin güvenliğini, ulusal çıkarlarını kendinden emin biçimde koruma becerisine sahip ve her türlü saldırgana gerekli cevabı verebilecek kapasitede. Donanmamızdaki eşsiz silahlar da bunun garantisi. Ancak bundan daha önemlisi, donanma mürettebatımızın yiğitliği ve eğitimi. Vatanlarına olan bağlılıkları onlar için en özel, yüce bir görev olmaya devam ediyor."

    Donanmadaki askerlerin her zaman en zorlu deneyimler sırasında vatanları, halkları ve gemileri için canlarını vermeye hazır olduğunu belirten Putin, “Bu donanmamızda her zaman böyle oldu. Sovyet döneminde dünyayı bir trajediden kurtaran K-19 denizaltısının mürettebatı ve yakın zamanda Barents Denizi’ndeki denizaltı aracında kahramanlığını gösteren mürettebat gibi..." dedi.

    Rus lider Rusya’nın geçmişten bugüne tüm denizcilerinin kahramanlıklarını hatırlayacağını vurguladı.

    Ayrıca bu yıl Rus donanmasına 15 geminin ekleneceği bilgisini veren Putin “Donanma hava güçleri, sahil güvenlik birlikleri yenileniyor” dedi. Rus lider, donanmanın en yeni teknolojileri benimsediğini, uluslararası alanda mühendislik ve tasarım projelerini etkin biçimde kullanıp geliştirdiğini kaydetti.

    SURİYE TARTUS’TA DA GEÇİT TÖRENİ 

    Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’deki Tartus limanında da geçit töreni düzenlendiğini duyurdu. Açıklamaya göre, törende Starıy Oskool, Amiral Grigoroviç, Pıtlivıy, Velikiy Ustyug ve Ugliç gemileri yer aldı. Su-24M, Su-34, Su-35 uçakları ve Mi-8AMTŞ, ve Mi-35M helikopterleri de tören sırasında uçuş gerçekleştirdi.

    Baltık, Kuzey, Karadeniz ve Hazar filolarından da 4000 denizci törene katılıyor.

    Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, St. Petersburg'daki Neva Nehri’nde Donanma Günü çerçevesinde yapılan geçit töreninde 43 deniz, 41 hava aracı yer alıyor.

    Donanma Günü’nde ülkenin dört bir yanında törenler düzenleniyor.

    © Sputnik / Vitaliy Ankov
    Putin, denizaltı aracında ölen denizcilere devlet nişanı verdi
    Büyük Petro döneminde, 1696 yılında kurulan Rus donanmasının bu yıl 323. yıldönümü. Donanma Günü Sovyetler Birliği döneminde 1939 yılında ilan edildi ve her yıl temmuz ayının son pazar günü kutlanıyor.

    Barents Denizi’nde suların derinliğini ölçmekle görevlendirilmiş mürettebatı taşıyan denizaltı aracındaki 14 denizci hayatını kaybetmişti. Denizcilere daha sonra devlet nişanı verilmişti. İkinci kaptan Dmitriy Solovyev denizaltı aracındaki sivil bir uzmanını yanan bölümden kurtardıktan sonra yangın söndürme işlemine devam etmek için bölümün kapısını kapatmıştı.

    Etiketler:
    Tartus, Vladimir Putin, Donanma Günü, St. Petersburg, Rusya
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