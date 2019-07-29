Rusya, beşinci nesil Su-57 savaş uçağının seri üretimine başladı

Broşürde ayrıca şirketin, 70’i aşkın Su-57 uçağının teslimatı için Rusya Savunma Bakanlığı ile uzun vadeli bir sözleşme imzaladığı kaydediliyor.
Su-57 jetlerinden ilkinin Rus ordusunun kullanımına, bu yıl bitmeden girmesi planlanmış durumda. Rus ordusuna 76 adet Su-57 uçağı teslim edilecek.
RUSYA 'SU-57 ÜRETİLMEDİĞİ İÇİN' TÜRKİYE'YE SU-35 TEKLİF ETMİŞTİ
Çemezov'un bu açıklaması, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın almasından dolayı F-35 savaş jeti programına katılımınının Pentagon tarafından askıya alınmasının ardından gelmişti.
Rostec CEO’sunun o dönemde Su-35 jetlerini gündeme getirmesinin sebebi, Su-57 uçaklarının testlerinin tamamlanmamış olması, dolayısıyla seri üretimine başlanmamış olması şeklinde yorumlanmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)