Moskova’da, izinsiz gösterinin ardından 'kitlesel karışıklık' dosyası açıldı

Soruşturmanın, ilgili maddesinin üç bölümüne esasen yürütülecek. Bunlar, karışıklık organizasyonu, karışıklığa katılım ve karışıklığa çağrı. Bu suçların öngördüğü maksimum cezanın 15 yıl hapis olduğu kaydedildi.
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Ayrıca kolluk kuvvetleri temsilcisine yönelik şiddet kullanma ile ilgili 3 ceza davasının açıldığı bildirildi.
Rusya’nın başkenti Moskova’da, geçtiğimiz cumartesi günü izinsiz gösteri düzenlenmişti. Polis, 1074 kişinin kamu düzenini bozmaktan gözaltına alındığını açıklamıştı.
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