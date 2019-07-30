Moskova’da, izinsiz gösterinin ardından 'kitlesel karışıklık' dosyası açıldı

Moskova Soruşturma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuliya İvanova, 27 Temmuz’daki izinsiz protestonun ardından kitlesel karışıklık çıkarma ile ilgili ceza davası açıldığını söyledi.

Soruşturmanın, ilgili maddesinin üç bölümüne esasen yürütülecek. Bunlar, karışıklık organizasyonu, karışıklığa katılım ve karışıklığa çağrı. Bu suçların öngördüğü maksimum cezanın 15 yıl hapis olduğu kaydedildi.

Ayrıca kolluk kuvvetleri temsilcisine yönelik şiddet kullanma ile ilgili 3 ceza davasının açıldığı bildirildi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da, geçtiğimiz cumartesi günü izinsiz gösteri düzenlenmişti. Polis, 1074 kişinin kamu düzenini bozmaktan gözaltına alındığını açıklamıştı.