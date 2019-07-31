Rusya ve Türkiye arasında RO-RO hattı açılabilir

İlgili kararın, Antalya’da düzenlenen Türkiye ile Rusya Hükümetlerarası 16. Dönem KEK Toplantısı’nda alındığı belirtilen açıklamada, “Taraflar, iki ülke arasında RO-RO hattının organizasyonu konusunda, önümüzdeki eylül ayında Samsun’da armatörler, liman terminali operatörleri, ulusal birlikler ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla teknik uzman toplantısını düzenleme konusunda mutabakata vardı” dendi.

RO-RO gemileri, tekerlekli araçları, misal otomobilleri taşımak için kullanılıyor

Ayrıca, iki ülke nakliyecilerine taşımacılık pazarında eşit hakların sağlanması yönündeki ortak çalışma sürdürülecek.

Ayrıca Rusya ve Türkiye hükümetleri arasında uluslararası karayolu trafiği anlaşma tasarısının onaylanması için gereken ülke için süreçlerin tamamlandığı ve imzalanmaya hazır olduğu kaydedildi.