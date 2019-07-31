Putin, Hazar Denizi Anlaşması'nı Duma'ya sundu

Ayrıca sözleşmeye taraf ülkelerin faaliyetlerinin temel ilkeleri arasında özellikle bölge dışı ülkelerin silahlı güçlerinin Hazar’da bulunmaması gösterildi.
Hazar Denizi’ne kıyı ülkelerin egemenliği, egemen hak ve yetkilerinin sınırlarının netleşmesinin, Rusya’nın bölgede partnerleri ile ilişkilerinde istikrarın ve öngörülebilirliğin güçlenmesine, katkıda bulunacağı kaydedilen açıklamada, anlaşmanın ayrıca güvenlik, ulaştırma, nakliye, balıkçılık, doğal kaynakların keşif ve üretimi alanlarındaki işbirliğini genişletmek için uygun koşullar yaratacağının altı çizildi.
Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve İran devlet başkanları, 12 Ağustos 2018 tarihinde Hazar Denizi'nin Hukuki Statüsü Konvansiyonunu imzalamışlardı.
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