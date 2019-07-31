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15:26 31 Temmuz 2019
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    Rus Instagram fenomeni Yekaterina Karaglanova

    Cansız bedeni bavulun içinde bulunan Rus Instagram fenomeninin katili yakalandı

    © Fotoğraf: Instagram/katti_loves_life
    Rusya
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    Rusya’nın başkenti Moskova’daki evinde bir bavulda boğazı kesilmiş halde cesedi bulunan 24 yaşındaki Rus Instagram fenomeni Yekaterina Karaglanova’nın katil zanlısının kentte bulunduğu belirtildi. Rusya Soruşturma Komitesi’nin yayınladığı videoya göre, zanlı suçunu itiraf etti.

    Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk’un açıklamasına göre, yapılan aramalar neticesinde Karaglanova’nın katil zanlısı Moskova’da yakalandı.

    Rusya Soruşturma Komitesi’nin yayınladığı videoya göre, zanlı suçunu itiraf etti.

    Gözaltındaki katil zanlısı “Beni defalarca aşağıladı, cinsel yeterliğimi, maddi imkânlarımı küçümsedi. Kendimi tutamayıp boyun ve göğüs kısmına en az beş bıçak darbesi indirdim” dedi.

    Şahıs ayrıca pişman olduğunu ve soruşturmada işbirliği yapacağını söyledi.

    NE OLMUŞTU?

    Karaglanova’nın birkaç gün boyunca kendisine ulaşamayan ebeveynleri, ev sahibinden aldıkları anahtarla 24 yaşındaki kızlarının evine girdiklerinde defalarca bıçaklanmış ve boğazı kesilmiş cesediyle karşılaşmıştı.

    Soruşturmacılar, cinayetin ardında kıskançlık krizinin yatıyor olabileceğini savunuyordu. Yakın zamanda yeni bir ilişkiye başlayan genç kadın, 30 Temmuz’daki doğum gününü kutlamak üzere sevgilisiyle beraber bir Hollanda seyahati planlıyordu. İçinde ölü bulunduğu bavul ise sahip olduğu tek bavul olduğundan, muhtemelen seyahatinde kendisine eşlik edecekti.

    Polisin elindeki kanıtlara göre, Karaglanova’yı ziyaret eden ve birkaç saat sonra olay mahallini terk eden eski sevgilisi ülkeyi çoktan terk etmişti. Ancak söz konusu zanlının herhangi bir soruşturma altında olup olmadığı bilinmiyordu.

    Genç kadının arkadaşları ise ünlü fenomenin hayranlarının kendisine karşı her daim sıcak yaklaşmadığını, onu rahatsız edenlerin de olduğunu söylediğini aktarmıştı.

    Yapılan basın açıklamasında Karaglanova’nın arkadaşlarından birisi, “Kesin olarak bir şey söylemem mümkün değil, ancak Yekaterina vefat etmeden önce bana kendisinden rahatsız olan birinin olduğunu anlatmıştı. Biri ondan ciddi anlamda nefret ediyordu. Son zamanlarda çok değişmişti, yapmaması gereken bir şey yaptığına dair bir mesaj almıştım” dedi.

    20. yüzyılın sinema ikonlarından Audrey Hepburn’e benzerliğiyle dikkat çeken genç kadın, bir tıp üniversitesinde eğitim almaktaydı ve geleceğin dermatoloğuydu. Aynı zamanda Instagram üzerinde 85.000 takipçili bir seyahat bloğu da vardı.

    Etiketler:
    Rusya Soruşturma Komitesi, fenomen, Instagram, Moskova
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