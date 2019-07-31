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15:26 31 Temmuz 2019
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    Sibirya

    Sibirya’da genişliği 2.5 milyon hektarı aşan ormanlar alevler içinde

    © Sputnik /
    Rusya
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    Sibirya’nın çeşitli bölgelerinde genişlikleri 2.5 milyon hektarı geçen ormanlar yanıyor. Sibirya semalarında devasa duman kütlelerine neden olan yangınlar üzerine, bölgede acil durum ilan edilmesi için verilen dilekçeyi 400 binden fazla yerli imzaladı.

    Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Sibirya’daki, yangınlarla mücadele etmek adına tümüyle seferber oldu ve destek kuvvetleri takviye etti. Bakanlık, “Krasnoyarsk ve İrkutsk bölgelerinin tümünde acil durum ilan edildi” açıklaması yaptı.

    Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev, üç bölgedeki alevleri zapt etmek amacıyla en az 15 bin görevlinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu. Bölge yetkililerinin aktardığına göre tüm çabalara rağmen yangınlar oldukça geniş bir bölgeye yayıldı ve 500’den fazla Sibirya şehri ve köyü büyük duman bulutlarının ablukası altında kaldı.

    Ziniçev, “Alevleri insan eliyle zapt etmek mümkün değil, yalnızca havadan müdahale edebiliyoruz. Duman altında kalan yüzlerce yerleşim yeri mevcut, vatandaşlarımız yardım bekliyor. Herhangi bir ekonomik gerekçe onlara yardımcı olmamıza mani olmamalı” dedi.

    ACİL DURUM İLANI ÇAĞRISINI İÇEREN DİLEKÇEYE 400 BİN İMZA

    Tüm Sibirya çapında acil durum ilan edilmesi çağrısını içeren çevrimiçi dilekçe, yalnızca bir hafta içerisinde 400 bin imzaya ulaştı. Acil Durumlar Bakanlığı da vatandaşların bu çağrısına kulak vermiş gibi görünüyor.

    Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 200 hektarlık tarım ve orman alanı zarar gördü.
    © AA / Mardin İtfaiye Müdürlüğü
    Mardin'deki orman yangını kontrol altına alındı: Yaklaşık 200 hektarlık alan zarar gördü
    Orman Bakanlığı’nın açıklamalarına göre Acil Durumlar Bakanlığı’nın Be-200 model uçakları, ilk uçuşlarını Krasnoyarsk bölgesindeki yangınları kontrol altına almak amacıyla gerçekleştirdi. Su tahliyesinin tamamlanmasının ardından, itfaiye ekiplerinin yangını tümüyle kontrol altına almak adına çaba sarf ettiği kaydedildi.

    Krasnoyarsk Orman Yangınları Merkezi’nin açıklamalarına göre bölgede bir milyon hektarı aşkın orman kül oldu. İnsan yerleşimini tehdit eden bir durum olmadığını açıklayan yetkililer, 586 itfaiye çalışanı ve 23 itfaiye arabasıyla olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

    YEREL İDARECİLER, YANGINLARI ‘KENDİ HÂLİNE BIRAKMAKLA’ ELEŞTİRİLDİ

    Kaliforniya yangını
    © AFP 2019 / Robyn Beck
    Kaliforniya'daki orman yangını 2018'in en maliyetli doğal afeti oldu
    Orman yangınları devam ederken kimi bölge yetkilileri, alevlerin söndürülmesi için hemen harekete geçmedi. Zira 2015 yılında Doğal Kaynaklar Bakanlığı, yerleşim yerlerini tehdit etmemesi ve söndürme çalışmalarının maliyetinin oluşacak tahmini hasarı aşacak olması durumunda alevlere müdahale edilmemesine müsaade etmişti. Ancak alınan bu itilaflı karar, Rus parlamento üyelerinin tepkisini çekmiş ve bakanlığa kararı gözden geçirmesi hususunda baskı yapmalarına neden olmuştu.

    Ancak aynı ifadeler, Krasnoyarsk Valisi Aleksandır Uss tarafından da pazartesi günü dile getirildi. Bölge yetkilisi, orman yangınlarının tarih boyunca pek çok kez gözlemlenmiş ‘sıradan doğa olayları’ olduğunu ve müdahale etmenin ‘gereksiz hatta kimi zaman da zararlı’ olabileceğini dile getirdi.

    GÖRÜŞ KAYBI NEDENİYLE UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

    © AA /
    Muğla'daki orman yangını 18 saat sonra kontrol altında
    Sibirya’daki söz konusu yangınlar ilk olarak bu ayın başlarında, yerleşim yerinin bulunmadığı ormanlık alanlarda başladı. Ardından ortaya çıkan duman bulutları, Sibirya’nın Krasnoyarsk ve Novosibirsk gibi en büyük şehirlerini abluka altına aldı. İnsan sağlığını doğrudan tehdit etmesinin yanı sıra, neredeyse tümden bir görüş kaybı yaşanması sebebiyle pek çok havaalanı uçuşları iptal etmek durumunda kaldı.

    Etiketler:
    Yangın, Orman, Sibirya, Rusya
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