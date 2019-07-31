Sibirya’da genişliği 2.5 milyon hektarı aşan ormanlar alevler içinde

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Sibirya’daki, yangınlarla mücadele etmek adına tümüyle seferber oldu ve destek kuvvetleri takviye etti. Bakanlık, “Krasnoyarsk ve İrkutsk bölgelerinin tümünde acil durum ilan edildi” açıklaması yaptı.
Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev, üç bölgedeki alevleri zapt etmek amacıyla en az 15 bin görevlinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu. Bölge yetkililerinin aktardığına göre tüm çabalara rağmen yangınlar oldukça geniş bir bölgeye yayıldı ve 500’den fazla Sibirya şehri ve köyü büyük duman bulutlarının ablukası altında kaldı.
Over 2.5 million hectares of forest are on fire throughout several Siberian regions— RT (@RT_com) July 29, 2019
MORE: https://t.co/9oYGJwO4D7 pic.twitter.com/YMIHgO35Qa
Ziniçev, “Alevleri insan eliyle zapt etmek mümkün değil, yalnızca havadan müdahale edebiliyoruz. Duman altında kalan yüzlerce yerleşim yeri mevcut, vatandaşlarımız yardım bekliyor. Herhangi bir ekonomik gerekçe onlara yardımcı olmamıza mani olmamalı” dedi.
ACİL DURUM İLANI ÇAĞRISINI İÇEREN DİLEKÇEYE 400 BİN İMZA
Tüm Sibirya çapında acil durum ilan edilmesi çağrısını içeren çevrimiçi dilekçe, yalnızca bir hafta içerisinde 400 bin imzaya ulaştı. Acil Durumlar Bakanlığı da vatandaşların bu çağrısına kulak vermiş gibi görünüyor.
Krasnoyarsk Orman Yangınları Merkezi’nin açıklamalarına göre bölgede bir milyon hektarı aşkın orman kül oldu. İnsan yerleşimini tehdit eden bir durum olmadığını açıklayan yetkililer, 586 itfaiye çalışanı ve 23 itfaiye arabasıyla olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.
YEREL İDARECİLER, YANGINLARI ‘KENDİ HÂLİNE BIRAKMAKLA’ ELEŞTİRİLDİ
Ancak aynı ifadeler, Krasnoyarsk Valisi Aleksandır Uss tarafından da pazartesi günü dile getirildi. Bölge yetkilisi, orman yangınlarının tarih boyunca pek çok kez gözlemlenmiş ‘sıradan doğa olayları’ olduğunu ve müdahale etmenin ‘gereksiz hatta kimi zaman da zararlı’ olabileceğini dile getirdi.
GÖRÜŞ KAYBI NEDENİYLE UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)