FSB, Tataristan’da planlanan terör saldırısını önledi

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) açıklamasına göre, Tataristan’da IŞİD tarafından gerçekleştirilmesi planlanan bir terör saldırısı önlendi.

Rusya İçişleri Bakanlığı ile ortak operasyon gerçekleştiren FSB, IŞİD’in Tataristan’da planladığı terör saldırısını önledi.

Terör propagandası yaptığı ve örgüte üye alma görevi yürüttüğü şüphesiyle iki IŞİD’li gözaltına alındı.

Rusya vatandaşı olan bu kişilerin kimlikleri ise açıklanmadı. Yakalanan üyelerin elinde bulunan patlayıcı maddeler ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelere el koyuldu.

Rusya Başsavcı Yardımcısı Aleksandr Buksman ülkede önlenen terör saldırısı sayısının düşmediğini, yılbaşından beri 17 saldırının engellendiğini ifade etmişti.

Güvenlik güçleri tarafından ise en son operasyon bir ay önce yapılmış ve Saratov’da saldırı planlayan bir Rusya vatandaşı etkisiz hale getirilmişti.