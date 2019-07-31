Rus bilim insanları, uçak yapımında kullanılan magnezyumun üretim maliyetini düşürecek bir yöntem geliştirdi

Moskova'daki Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin (MISIS) yaptığı basın açıklamasına göre demir dışı metaller ve altın bölümünden bilim insanları, havacılık sektörü ve savunma sanayisinde yoğun olarak kullanılan sanayi tipi magnezyumun üretimini çok daha ucuza mâl etmenin bir yolunu buldu.

Rus bilim insanlarının keşfettiği yeni yöntem sayesinde demir dışı elementlerin üretim sürecinde enerji ve dolayısıyla da harcamalardan kâr edilecek. Otomobil üretimi, uçak ve uzay sanayisinde önemli bir yer tutan sanayi tipi magnezyumun üretiminin arttırılması mümkün olacak.

Üniversitenin yayınladığı açıklamaya göre, magnezyum üretimi esasen klorürlü bir ortamda MgCl2 bileşeninin elektroliz yardımıyla ayrıştırılmasıyla sağlanıyordu. Oluşan yüzde 100’lük elektrik akımının yalnızca yüzde 80’i işe yararken, geri kalan yüzde 20’lik kısmı ise tahliye süreci için kullanılıyordu.

Araştırmayı yürüten Andrey Lysenko, “Geleneksek MgCl2 elektrolizinde katot uçlarında likit magnezyum, atot uçlarında ise gaz klor birikir. Magnezyum damlalarının gaz ile yeniden karışması ise oldukça kolaydır. Ancak elektrolitin ısısını düşürerek, magnezyumu katı halde elde etmek de mümkün” açıklamalarını yaptı.

Bunun yanında yapılan çalışmalarda, elektrolit ısısı yeteri kadar hızlı arttırıldığı takdirde magnezyumun eridiği ve eriyen magnezyumun da neredeyse aynı hızla elektrolitten ayrıştırılabileceği görüldü. Ayrıca bir saat içerisinde gerçekleştirilecek işlem neticesinde geleneksel yöntemle yüzde 20 oranında kaybedilen metal, bu yöntemle en fazla yüzde 5 oranında kaybolacak.

Magnezyumun üretim sürecinde kullandıkları enerjiyi yüzde 5’e düşüren bilim insanları, bu vesileyle magnezyum üretim kapasitelerini yüzde 15 oranında arttırabildi. Bu yenilik, aynı zamanda magnezyum üretim tesislerinin verimliliğini yüzde 10 oranında arttırabilir.