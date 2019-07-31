Moskova'daki izinsiz gösteriden 'endişe duyan' Paris yönetimine Zaharova'dan Sarı Yelekler hatırlatması

Fransa'nın 27 Temmuz'da Moskova'da yapılan izinsiz gösteride yapılan gözaltılardan rahatsızlık duyduğunu açıklamasını ve gözaltındakilerin serbest bırakılması yönünde çağrı yapmasını eleştiren Zaharova, Paris yönetimine yaklaşık 9 aydır süren ve 11 sivilin öldüğü Sarı Yelekler protestosunu hatırlattı.

Facebook hesabından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Fransız Dışişleri, Moskova'daki gösterilerden endişe duymuş. Göstericiler ve polis arasında yaklaşık bir yıldır silahlı çatışmaların sürdüğü Fransa'da Fransızlar, ülkelerindeki durumu tam olarak böyle tanımlıyor" ifadelerini kullandı.

Zaharova, Fransız hükümetinin göz yaşartıcı gaz, ses bombaları, tazyikli su, toplu gözaltılar ve tutuklamalar da dahil olmak üzere, her türlü baskıcı yöntemi halk üzerinde test ettiğini anımsattı.

Fransız polisinin göstericilere kendi halkından ziyade yabancı işgalciler gibi muamele gösterdiğini belirten Zaharova, Fransa Dışişleri'nin verilerine göre Sarı Yelekler protestosunda 11 kişinin öldüğünü, 76'sı ağır olmak üzere 2500 kişinin yaralandığını, yaklaşık 1800 polisin yara aldığını vurguladı.