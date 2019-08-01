2019 Halid el-Hatıb Ödülleri sahiplerini buldu

‘Çatışma bölgesinden en iyi çalışma: Uzun Video’, ‘Çatışma bölgesinden en iyi çalışma: Kısa Video’ ve ‘Çatışma bölgesinden en iyi çalışma: Metin’ olmak üzere 3 kategoride verilen ödül için 25 ülkeden gazeteciler yarıştı. Kazananlar, Suriye, Irak ve Libya’daki çatışmaları anlatan Rusya, ABD, İtalya ve Hindistan gazetecileri oldu.

RT Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Anna Belkina, "Yarışmacıları çalışmaları, Latin Amerika’dan Güneydoğu Asya’ya yer küresinin farklı yerlerinde yaşanan çatışmalara ışık tuttu. Bu çalışmaların her birisi, barış yönünde atılan küçük bir adım. Jürinin işi kolay değildi ama en iyilerini seçmek zorundalardı. Kategorilerden birinde, eşit puan alan iki çalışma birden kazandı" diye konuştu.

‘Çatışma bölgesinden en iyi çalışma: Kısa Video’ kategorisinin birincisi İtalyan Fausto Biloslavo’nun ‘Trablus Savaşı’ adlı çalışması oldu. Biloslavo’nun, Libya’nın başkenti Trablus’tan röportaj serisi, Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Libya Ulusal Ordusu arasında son bulmayan çatışmayı anlatıyor.

Hindistanlı Amitabh Revi, ‘Çatışma bölgesinden en iyi çalışma: Uzun Video’ kategorisinin kazananı oldu. Revi, UNESCO’nun dünya mirası listesinde yer alan ve IŞİD’in yıktığı Suriye’nin Palmira şehrini anlatan “Palmira: Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğacak” adlı çalışmayı sunmuştu.

Kategorinin ikinci kazananı da "Rakka. Savaş sonrası yaşam” adlı çalışmayla Rusyalı Anton Stapenenko oldu. Videosu, IŞİD’in kendi başkenti ilan ettiği ve ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun hava saldırılarında neredeyse tamamen yerle bir edilen Suriye’nin Rakka şehrini gösteriyor. Stepanenko’nun videosu, yerel sakinlerin bu hayalet şehrinde verdiği yaşam mücadelesini anlatıyor.

ABD’li Kenneth Rosen de ‘Çatışma bölgesinden en iyi çalışma: Metin’ kategorisinde birinciliğe uzanan isim oldu. “IŞİD Sonrası” adlı köşe yazası dizisi, Suriye ve Irak sınırında, IŞİD’e karşı 2018’de inşa edilen duvarın ayırdığı bölgelerin yaşamını anlatıyor.

RT ödüllerinin sahipleri, RT Arapça muhabiri Halid El Hatıb'in ölümünün yıldönümüne denk gelen 30 Temmuz'da açıklandı.

RT Arapça muhabiri Halid El Hatıb, Humus bölgesinin doğusundaki el-Suhna kasabası yakınlarında Suriye ordusunun IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonla ilgili bilgi verdiği sırada, IŞİD militanlarının düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybetmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nisan 2018'de imzaladığı kararnameyle Halid el-Hatıb'ı Cesaret Madalyası ile ödüllendirmişti. Madalya, ilk Khaled Alkhateb Memorial Awards ödül töreni sırasında el-Hatıb'ın ailesine verilmişti.