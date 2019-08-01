Rusya'nın Suriye Büyükelçiliği'nin Twitter hesabı yeniden açıldı

Hesap üzerinden bir mesaj paylaşan Rusya'nın Suriye Büyükelçiliği, "Güneşli Şam'da selamlar! Geri geldik, her şeyimiz tam ve sayfamız normal şekilde çalışıyor! Desteğiniz için teşekkürler arkadaşlar! Bizi geri döndürmek için harika bir çıkardınız! Bizimle kalın ve arkadaşlarınızı bize katılmaya teşvik edin, zira gelecekte bu tür durumlarda daha fazla desteğe ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.

Greetings from sunny #Damascus! We're back, intact and functioning normally! Thank you, friends, for your support! You did a great job to bring us back! Stay with us and encourage your friends to join, as further on in such surcumstances we'll need much stronger backup | #Syria pic.twitter.com/NHyfzz89Fp — Russian Embassy, Syria (@RusEmbSyria) July 31, 2019

​Elçilik hesabının yeniden açıldığını Twitter hesabından paylaşan Rusya Dışişleri Bakanlığı da, "Sadece hesap yeniden açılmadı, adalet ve ifade özgürlüğü de yeniden tesis edildi" diye vurguladı.

​TWITTER GÜVENLİK GEREKÇESİYLE YORUM YAPMIYOR

Bu arada Twitter Sözcüsü Ian Plunkett, gizlilik ve güvenlik gerekçeleriyle Rus elçiliğin hesabının neden askıya alındığına dair yorumda bulunmayacaklarını ifade etti.

İngiltere ve ABD'nin finanse ettiği 'Beyaz Miğferler' kuruluşundan ismi belirtilmeyen kaynakların öne sürdüğü Rus uçaklarının İdlib'in Maaret-Numan yerleşim biriminde bir pazar yerini vurduğu iddiaları önceki gün Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bir videoyla yeniden yalanlanmıştı.

Bakanlığın iddiaları çürüten videosu paylaşıldıktan sonra Rusya'nın Suriye Büyükelçiliği'nin hesabına girenler sayfanın Twitter tarafından askıya alındığı mesajıyla karşılaşmıştı.